Trasladan a hijo de Nemesio Oseguera Cervantes a prisión donde se encuentra Joaquín Guzmán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 08:30:05

Florence, Colorado, Estados Unidos, a 1 de octubre 2025.- Rubén Oseguera González, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, líder criminal de Jalisco, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad ADX Florence de Colorado, la misma en la que se encuentra preso Joaquín Guzmán Loera, líder de una organización delincuencial de Sinaloa.

De acuerdo con el medio, Milenio, el “Menchito” se encuentra se encuentra bajo las Medidas Administrativas Especiales (SAMs), las cuales lo mantienen aislado de la población general de la penitenciaría, limitan su contacto con el exterior y también su estadía fuera de su celda.

“Está en completo aislamiento, sin contacto con otros internos, las visitas con su familia son muy limitadas, sin ningún contacto con el exterior, con un número restringido de minutos para llamadas al mes. Es tan malo como un encarcelamiento podría ser, y creo que innecesario”, apuntó Jan Ronis, abogado de Oseguera González.

Cabe mencionar que, en dicha prisión federal se encuentran otros criminales mexicanos como Joaquín “El Chapo” Guzmán; Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo”, fundador y ex líder de los Beltrán Leyva, y Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública señalado por ayudar a cárteles.

El hijo del “El Mencho”, fue sentenciado en marzo de 2025 a cumplir cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico y armas.