Isaac del Toro, cuarto en el ranking mundial de ciclismo; nunca un mexicano había sido top 10

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 11:50:37

Ciudad de México, 1 de octubre del 2025.- Isaac del Toro, ciclista mexicano originario de Ensenada, Baja California, se colocó en el cuarto lugar de la clasificación de la Unión Ciclista Internacional (UCI) tras su participación en el Mundial de Ciclismo de Ruanda.

En la competencia realizada la semana pasada, Del Toro obtuvo el quinto lugar en la prueba contrarreloj y el séptimo en la prueba de ruta, lo que le permitió escalar posiciones en el ranking mundial.

La clasificación es liderada por el esloveno Tadej Pogacar, seguido por el danés Jonas Vingegaard (2), el también danés Mads Pedersen (3) y el mexicano Del Toro (4).

Durante la prueba de ruta en Ruanda, que tuvo un recorrido de 267.5 kilómetros, Del Toro participó en una fuga junto a Pogacar cuando restaban aproximadamente 100 kilómetros.

Aunque no pudo mantener el ritmo del ciclista esloveno, consiguió mantenerse en el grupo de punteros en uno de los tramos más exigentes del recorrido, conocido como el muro de Kigali.