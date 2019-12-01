Lord Molécula va al rancho "La Chingada" para presumir su tesis de maestría a AMLO; no lo recibieron

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 13:01:08

Villahermosa, Tabasco, 1 de octubre de 2025. — El periodista conocido como Lord Molécula acudió este martes al rancho “La Chingada”, propiedad del expresidente Andrés Manuel López Obrador en Palenque, Chiapas, con la intención de mostrarle su tesis de maestría.

De acuerdo con publicaciones realizadas en redes sociales, el comunicador colocó un mensaje en la puerta del rancho, donde recordó que ha pasado un año desde que López Obrador dejó la Presidencia de México.

Al no lograr su objetivo, señaló: “Nos retiramos para regresar a Ciudad de México. Ni modo, no tuvimos suerte”.

Cabe recordar que el expresidente López Obrador permanece retirado de la vida pública desde el 1 de octubre de 2024, tras concluir su periodo presidencial.