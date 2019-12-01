Propiedades de 'Alito' Moreno fueron adquiridas con lavado de dinero y corrupción, asevera Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 13:17:49

Ciudad de México, a 1 de octubre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las propiedades de Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fueron adquiridas con recursos obtenidos con lavado de dinero y corrupción.

“Entiendo que cambiaron la ley, ellos, en Campeche. Pues lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero, de la corrupción y que por eso viene ese esquema”, declaró la jefa del Ejecutivo federal.

En ese sentido, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que ya se trabaja en una reforma a la Ley de Extinción de Dominio para incluir casos de corrupción o lavado de dinero.

Además, comentó que la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy Ramos, es la encargada de dicho tema.

“Ahora estamos planteando nada más que se está trabajando la Ley de Extinción de Dominio porque es muy difícil que haya extinción de dominio e incluso en casos de delincuencia, organizada donde está probado, o sea, ya está la sanción a la persona y hacerle extinción de dominio, es muy largo”, aseguró la gobernante.

De igual forma, ante la pregunta de si la comprobación de corrupción implicaría extinción de domino, la presidenta Sheinbaum contestó que sí, y que dichos recursos o inmuebles serán entregados a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para la construcción de escuelas.

“Si por corrupción, por mal uso del recurso, se compra un inmueble y se demuestra que eran incluso recursos públicos o recursos mal habidos a través de un moche o alguna cosa, pues sí, y que se entregue a la SEP para hacer escuelas”, cerró la mandataria federal.