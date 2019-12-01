Localizan con vida a senderista que se encontraba desaparecido en Tiquicheo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 12:07:06
Tiquicheo, Michoacán, a 1 de octubre 2025.- El senderista Dámaso Ruiz Cázares, de 71 años de edad, fue localizado con vida por autoridades estatales y municipales después de que fuera reportado como desparecido el 29 de septiembre.

Al respecto se informó que Ruiz Cázares, conocido senderista, fue visto por última vez el pasado 29 de septiembre, en la zona montañosa de esta municipalidad.

Desde el momento en que fue reportado como desaparecido se inició su búsqueda.

Esta mañana personal de Protección Civil reforzó las acciones para la localización de Dámaso Ruiz.

