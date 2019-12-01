En Uruapan, Michoacán fallece adulto mayor tras ser atropellado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 13:31:32

Uruapan, Michoacán, a 1 de octubre 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió tras ser arrollado por un camión e carga, un adulto mayor perdió la vida, hechos registrados en la calzada Benito Juárez de la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones de la colonia Francisco J. Múgica, habían arrollado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar confirmaron la muerte del individuo, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo,

mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.