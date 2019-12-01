Ultiman a un individuo en Buenavista, Michoacán 

Buenavista, Michoacán, a 25 de agosto 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en la Plaza Principal de la comunidad de 18 de Marzo, del municipio de Buenavista, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el citado lugar, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Santos O., de 31 años, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

