Ultiman a un individuo en Apatzingán, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 12:09:26

Apatzingán, Michoacán, a 5 de octubre 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en un paraje de la carretera Apatzingán-Presa del Rosario, en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertados de que sobre la referida vialidad, justo frente al panteón Municipal, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quien a tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego y tenía las manos atadas por la espalda, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.