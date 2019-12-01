Vinculan a proceso a "Los Cuates", por ataque en secundaria de Torreón que dejó al menos un muerto

Vinculan a proceso a "Los Cuates", por ataque en secundaria de Torreón que dejó al menos un muerto
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 07:59:50
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Torreón, Coahuila, a 5 de octubre 2026.- Un juez de Control vinculó a proceso a Carlos ‘N’, y David ‘N’, mejor conocidos como “Los Cuates”, por su presunta responsabilidad en el ataque armado ocurrido en una secundaria en Torreón, Coahuila.

La agresión dejó un saldo de al menos una persona sin vida y cuatro más heridas.

De acuerdo con la información oficial, a los dos sospechosos se les acusa de los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, ambos perpetrados con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña.

En la audiencia inicial los agentes del Ministerio Público estatal presentaron las pruebas recabadas en contra de los menores de edad, quienes fueron detenidos dentro de la institución educativa.

Además, el juzgador determinó que ambos señalados permanecerán recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Torreón.

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