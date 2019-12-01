Detienen a directora y cuatro policías de Rosamorada, Nayarit, por presunto robo de más de 500 mil pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 23:08:27

Rosamorada, Nayarit, a 4 de octubre de 2026.- Una investigación por el robo de dinero de una caja fuerte terminó con la detención de cinco integrantes de la Policía Municipal de Rosamorada, Nayarit, incluida la directora de Seguridad Pública, quienes son señalados por su probable participación en los hechos.

La Fiscalía General del Estado informó que los servidores públicos son investigados por los delitos de robo calificado y asociación delictuosa en su modalidad de pandilla, luego de que se detectaran daños en distintos inmuebles del ayuntamiento durante la mañana de este domingo.

Entre los lugares afectados se encuentran las oficinas de Tesorería, Presidencia Municipal y Financiera Bienestar. En este último sitio fue localizada una caja fuerte que había sido forzada.

Durante el operativo fueron detenidos Hermenegilda “N”, directora de Seguridad Pública Municipal, así como Claudia Magali “N”, Enyi Xomara “N”, Abram “N” e Isidro “N”, quienes forman parte de la corporación policial.

Las autoridades también localizaron más de 500 mil pesos en efectivo dentro de una caja de cartón, cantidad que presuntamente habría sido extraída de la caja fuerte. Además, fueron aseguradas herramientas que podrían haber sido utilizadas para ingresar al inmueble, entre ellas un marro, un martillo, un desarmador, una barra metálica y una herramienta eléctrica.

Los cinco detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de cada uno y establecer si hubo más personas involucradas en el presunto robo.