Sheinbaum arranca tercer año de gobierno con aprobación superior al 70%

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 12:49:08

Ciudad de México, a 5 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo arrancó su tercer año de gobierno con una aprobación del 71 por ciento, de acuerdo con la encuesta de Question Mark realizada por El Heraldo de México.

El estudio citado se centró principalmente en la siguiente pregunta: “¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el trabajo realizado hasta ahora por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo?”.

En ese sentido, un 71 por ciento de las personas encuestadas contestó estar “de acuerdo” y 20% “en desacuerdo”. Mientras que un 6% dijo no estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” y 3% no supo o no respondió.

En su primer conferencia de prensa matutina del tercer año de su sexenio, la jefa del Ejecutivo federal reiteró su rechazo a la injerencia extranjera en el país, y resaltó la necesidad de la defensa de la soberanía nacional.