Sheinbaum arranca tercer año de gobierno con aprobación superior al 70%

Sheinbaum arranca tercer año de gobierno con aprobación superior al 70%
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 12:49:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 5 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo arrancó su tercer año de gobierno con una aprobación del 71 por ciento, de acuerdo con la encuesta de Question Mark realizada por El Heraldo de México.

El estudio citado se centró principalmente en la siguiente pregunta: “¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el trabajo realizado hasta ahora por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo?”.

En ese sentido, un 71 por ciento de las personas encuestadas contestó estar “de acuerdo” y 20% “en desacuerdo”. Mientras que un 6% dijo no estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” y 3% no supo o no respondió.

En su primer conferencia de prensa matutina del tercer año de su sexenio, la jefa del Ejecutivo federal reiteró su rechazo a la injerencia extranjera en el país, y resaltó la necesidad de la defensa de la soberanía nacional.

Más información de la categoria
Golpean a agentes de Tránsito en CDMX; detienen a presuntos agresores
Mujer es vinculada a proceso por extorsión agravada contra comerciante de Tarímbaro, Michoacán 
Servicio social: Solicita FGE apoyo para identificar a un hombre localizado sin vida en Tarímbaro
Presunto responsable de privar de la libertad a una mujer, es vinculado a proceso 
Más información de la categoria
Sheinbaum asegura que la derecha internacional "sí quiere intervenir" en México
Sheinbaum arranca tercer año de gobierno con aprobación superior al 70%
Vinculan a proceso a "Los Cuates", por ataque en secundaria de Torreón que dejó al menos un muerto
Aumenta identificación de muertos en bar "El Quijote", pero Carlos Soto solo lamenta a uno: el “Buen Gobierno” de Zamora, Michoacán, hasta en la tragedia tiene favoritos