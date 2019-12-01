Servicio social: Solicita Fiscalía General, apoyo para la identificación de un hombre localizado sin vida en Madero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 12:15:41

Morelia, Michoacán, a 5 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre, localizado sin vida el pasado 26 de septiembre en el camino rural conocido como “El Plan de las Víboras” en el municipio de Madero.

Se trata de un hombre de entre 30 y 35 años, de cabello castaño oscuro ondulado, tez morena, mentón y cara ovalada, frente estrecha y pequeña. Asimismo, cejas semipobladas separadas, ojos medianos almendrados, nariz y boca mediana, y barba y bigote moderado sin rasurar.

Al momento de su localización, vestía pantalón de mezclilla color gris, cinturón de piel color negro, playera negra, chamarra gris y botas cafés.

Como señas particulares, destacan cuatro tatuajes en tinta negra. Uno con las letras “AVILA-RODITA” y la figura de un payaso, localizado en la cara externa del brazo derecho; otro con la leyenda “SMILE NOW – CRY LATER” y la figura de dos máscaras, en la región escapular derecha, y dos más en el dorso de la mano izquierda.

Cualquier información relacionada con su posible identidad, favor de comunicarse al teléfono 443 299 6701 de la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso.