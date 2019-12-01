Autoridades de los tres órdenes de gobierno revisan la incidencia delictiva y definen acciones conjuntas en materia de seguridad y prevención en regiones limítrofes de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 12:19:14

La Piedad, Michoacán, a 5 de octubre 2026.- Con la finalidad de fortalecer la colaboración interinstitucional y regional en materia de seguridad, se llevó a cabo la Mesa Interregional para la Construcción de Paz y Seguridad de Zamora y La Piedad.

Durante la reunión, realizada en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Jacona, con la participación presencial y virtual de autoridades de diversos municipios, se revisó el comportamiento de la incidencia delictiva y se analizaron estrategias para fortalecer la prevención y disuasión de conductas delictivas.

Entre los acuerdos alcanzados se estableció mantener el seguimiento de los indicadores delictivos y reforzar las acciones conjuntas de seguridad, así como llevar pláticas para prevenir la extorsión a instituciones educativas y promover entre la ciudadanía el uso responsable de las líneas de emergencias 911 y de denuncia anónima 089.

También se determinó estrechar la comunicación entre las corporaciones policiales de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, particularmente en las zonas limítrofes, a fin de agilizar el intercambio de información y favorecer una respuesta oportuna ante hechos que involucren distintas competencias territoriales.

En materia de prevención, se planteó desarrollar actividades dirigidas a estudiantes para reducir accidentes viales, además de mantener canales permanentes de comunicación entre las policías municipales y estatales y la Guardia Nacional, que permitan mejorar la capacidad de reacción ante situaciones que requieran una intervención conjunta.