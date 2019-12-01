Responsables de secuestro agravado en Uruapan, Michoacan reciben sentencia de 286 años de cárcel 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 09:48:05

Morelia, Michoacán, a 5 de octubre 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 285 años de prisión contra Axel Salvador “N” y Carlos Alberto “N”, al acreditarse su responsabilidad en el delito de secuestro agravado, cometido en agravio de tres personas, en Uruapan.

Sobre el particular se informó que con base en los datos acreditados durante el juicio, el 30 de marzo de 2023, David “N”, Omar Santiago “N” y Eduardo “N” se encontraban afuera de su centro de trabajo cuando fueron amagados con armas de fuego y privados de la libertad por los ahora sentenciados, quienes los obligaron a subir a una camioneta Hyundai Tucson y posteriormente se los llevaron con rumbo desconocido.

El 7 de abril de ese mismo año, durante labores de investigación, fueron localizados cuatro cuerpos en una fosa clandestina; tres de ellos correspondían a las víctimas.

Como resultado de las investigaciones, la Fiscalía reunió los datos de prueba que permitieron establecer la participación de Axel Salvador “N” y Carlos Alberto “N” en los hechos y llevarlos ante los tribunales.

Una vez desahogadas las pruebas, el 9 de septiembre de 2026, el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio al considerar acreditada, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad de ambos acusados en el delito de secuestro agravado.

Posteriormente, el 18 de septiembre, la autoridad jurisdiccional impuso a cada uno una pena de 285 años de prisión, además de multa y el pago de la reparación del daño material, indemnización por la muerte de las víctimas, gastos funerarios y atención por daño psicológico en favor de las víctimas indirectas.