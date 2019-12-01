Ultiman a un hombre en la colonia Guadalupe, de Morelia, Michoacán

Ultiman a un hombre en la colonia Guadalupe, de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 10:38:00
Morelia, Michoacán, a 7 de febrero 2026.- por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Guadalupe de esta ciudad capital del estado.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en los andadores de la calle Sexta, de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, guardias Civil y Nacional, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

