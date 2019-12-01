Hallan cadáver en Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 11:27:21

Morelia, Michoacán, a 7 de febrero 2026.- En lo que representa el segundo homicidio doloso registrado este sábado en esta ciudad de Morelia, fue localizado el cuerpo de una persona que fue asesinada a balazos en calles de Villas del Pedregal.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en calles del referido fraccionamiento, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.