Aseguran "búnker" de grupo criminal en Chiapas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 12:15:09
Ocozocoautla, Chiapas, a 7 de febrero 2026.- Personal de seguridad estatal localizó y aseguró un inmueble utilizado como “búnker” por un grupo criminal que opera en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas, informó el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

“Derivado de trabajos de inteligencia y de las recientes detenciones relevantes realizadas en la zona, elementos de la SSP lograron intervenir un inmueble que funcionaba como centro de operaciones delictivas, donde se resguardaban personas privadas de la libertad y se coordinaban actividades ilícitas”, agregó el funcionario estatal.

A través de un comunicado, el jefe policial explicó que “durante la acción se aseguró un vehículo con reporte de robo, un arma larga, equipo de videovigilancia, documentación relacionada con cobros ilícitos, así como diversa evidencia vinculada con delitos como secuestro, narcotráfico y extorsión”.

Además, el secretario Aparicio Avendaño señaló que “el inmueble contaba con una estructura fortificada, puertas blindadas, pasadizos ocultos y posiciones estratégicas de vigilancia y ataque”.

