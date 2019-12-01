Choque vehicular en Zitácuaro, Michoacán deja daños materiales

Choque vehicular en Zitácuaro, Michoacán deja daños materiales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 10:41:47
Zitácuaro, Michoacán, a 7 de febrero 2026.- Daños materiales dejó como saldo el choque entre dos vehículos particulares, hechos registrados en el Libramiento Samuel Ramos, en Zitácuaro, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad, a un costado de la preparatoria Morelos, se había registrado un choque automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como persona del cuerpo de bomberos quienes encontraron chocados dos vehículos, sin personas lesionadas.

Con base en lo anterior elementos del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.

