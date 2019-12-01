Ultiman a un hombre en la colonia Antorcha Campesina de Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 17:56:13

Apatzingán, Mich., a 9 de octubre de 2025.- Un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Antorcha Campesina, la tarde de este jueves.

La víctima al parecer caminaba a la orilla del camino cuando fue interceptada y atacada a balazos por sujetos armados, quienes le asestaron varios tiros antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

En el sitio cayó muerta la víctima, un hombre cuya identidad se desconoce y que como seña particular tenía un tatuaje con la fecha “1999” a un costado del cuello.

La escena del crimen fue resguardada por policías, arribando posteriormente peritos de la Fiscalía Regional para realizar las diligencias correspondientes.

Finalmente el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se espera que se identificado.

