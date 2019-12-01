Intento de asalto desata persecución y tiroteo en Uruapan, Michoacán: conductor baleado logra llegar hasta retén policial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 23:55:11

Uruapan, Mich., a 9 de octubre de 2025 — La violencia volvió a sacudir a Uruapan la noche de este jueves, luego de que un conductor resultara gravemente herido tras resistirse al robo de su camioneta en la carretera Uruapan – Pátzcuaro. A pesar de los impactos de bala que recibió, el hombre logró conducir varios kilómetros hasta un retén de la policía para salvar su vida.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió cuando la víctima, quien conducía una camioneta GMC Sierra roja, fue interceptada por sujetos armados que le cerraron el paso y, bajo amenazas, intentaron despojarlo del vehículo. Al oponer resistencia, los agresores abrieron fuego en su contra, hiriéndolo de gravedad.

Malherido, el conductor consiguió escapar de sus atacantes y avanzar hasta el retén ubicado frente a las instalaciones de PEMEX, sobre el Boulevard Industrial, donde pidió auxilio a los elementos policiales apostados en el sitio.

Los uniformados observaron que la camioneta presentaba varios impactos de arma de fuego en el parabrisas y la carrocería. De inmediato solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes estabilizaron al lesionado y lo trasladaron a un hospital de la ciudad.

En respuesta, fuerzas de seguridad estatales y municipales desplegaron un operativo de búsqueda en la zona donde ocurrió el ataque; sin embargo, los agresores lograron darse a la fuga.

El personal de la Fiscalía General del Estado ya inició las investigaciones para determinar la identidad de los responsables y esclarecer las circunstancias del intento de homicidio.