Caída fulminante en Lima: el Congreso destituye a Dina Boluarte tras una ola de escándalos y violencia en Perú

Lima, Perú, 10 de octubre de 2025.- El terremoto político que muchos anticipaban finalmente sacudió al país. En una sesión relámpago y con una mayoría aplastante, el Congreso de la República destituyó esta noche a Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”, poniendo fin a un gobierno marcado por la crisis, los excesos y la sangre en las calles.

La votación —que superó con holgura los votos necesarios para la vacancia— se desarrolló en medio de protestas, acusaciones de corrupción y un clima nacional enrarecido por la creciente inseguridad. Boluarte, que no se presentó a defenderse ante el pleno, fue cesada tras un proceso que apenas duró unas horas y que selló su abrupta salida del poder.

La ahora expresidenta deja tras de sí una estela de polémicas: el escándalo del “Rolexgate”, las cirugías estéticas no declaradas, los nombramientos irregulares en su gabinete y el colapso del orden público evidenciado por el ataque armado durante un concierto en Lima hace apenas días. Cada episodio, sumado a su desplome en las encuestas —donde llegó a marcar un histórico 2 % de aprobación—, terminó por dinamitar la poca legitimidad que le quedaba.

El Congreso declaró la vacancia por incapacidad moral con entre 118 y 123 votos a favor, sin un solo voto en contra. De inmediato, el presidente del Legislativo, José Jerí, asumió el mando interino del país conforme a la línea de sucesión.

Analistas locales no dudan en calificar la jornada como “el fin de una era de improvisación y desgaste político”. Otros advierten, sin embargo, que el vacío de poder podría abrir la puerta a nuevas pugnas internas y al ascenso de fuerzas populistas.

Mientras tanto, en las calles de Lima y en el sur andino —foco histórico de resistencia al centralismo— comenzaron a registrarse movilizaciones. Algunas celebran la caída de Boluarte, otras denuncian un golpe parlamentario disfrazado de legalidad.

Lo cierto es que, tras casi tres años de inestabilidad, el Perú vuelve a entrar en terreno incierto. Boluarte cayó como llegó: en medio del caos, sin respaldo y con el país dividido.