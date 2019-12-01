Suspensión de clases en 7 municipios de la Sierra-Costa de Michoacán por lluvias: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, a 9 de octubre de 2025.- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, anunció la suspensión de actividades escolares para este viernes 10 de octubre en siete municipios de la región Sierra-Costa. La medida preventiva se toma debido a los efectos del fenómeno meteorológico "Raymond", que se intensificó a tormenta tropical frente a las costas del Pacífico y se espera que genere lluvias intensas, tormentas eléctricas y oleaje elevado en la región.

Los municipios donde se suspende la asistencia a clases en todos los niveles educativos, como medida de seguridad para las comunidades escolares, son: Coahuayana, Aquila, Lázaro Cárdenas, Arteaga, Aguililla, Chinicuila y Coalcomán. Esta decisión se coordina con las acciones del Gobierno del Estado para proteger a la población ante la temporada de ciclones tropicales y las condiciones climáticas que ya se presentan.

Ante la evolución de "Raymond", la Coordinación Estatal de Protección Civil activó 55 refugios temporales en diversos municipios costeros y aledaños. Estos albergues se habilitan para brindar resguardo a la población en caso de que sea necesario evacuar zonas de riesgo. Las autoridades estatales mantienen un monitoreo continuo de ríos, arroyos y puntos vulnerables de la entidad.

La Secretaría de Educación del Estado (SEE) llama a las comunidades educativas a mantenerse informadas exclusivamente a través de los canales oficiales de comunicación. También se exhorta a atender todas las recomendaciones preventivas emitidas por Protección Civil y a reportar cualquier situación de emergencia al número de teléfono 911. Las actividades escolares se reanudarán una vez que las condiciones climáticas permitan garantizar la seguridad de todos.