Suspensión de clases en 7 municipios de la Sierra-Costa de Michoacán por lluvias: Gabriela Molina

Suspensión de clases en 7 municipios de la Sierra-Costa de Michoacán por lluvias: Gabriela Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 22:06:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 9 de octubre de 2025.- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, anunció la suspensión de actividades escolares para este viernes 10 de octubre en siete municipios de la región Sierra-Costa. La medida preventiva se toma debido a los efectos del fenómeno meteorológico "Raymond", que se intensificó a tormenta tropical frente a las costas del Pacífico y se espera que genere lluvias intensas, tormentas eléctricas y oleaje elevado en la región.

Los municipios donde se suspende la asistencia a clases en todos los niveles educativos, como medida de seguridad para las comunidades escolares, son: Coahuayana, Aquila, Lázaro Cárdenas, Arteaga, Aguililla, Chinicuila y Coalcomán. Esta decisión se coordina con las acciones del Gobierno del Estado para proteger a la población ante la temporada de ciclones tropicales y las condiciones climáticas que ya se presentan.

Ante la evolución de "Raymond", la Coordinación Estatal de Protección Civil activó 55 refugios temporales en diversos municipios costeros y aledaños. Estos albergues se habilitan para brindar resguardo a la población en caso de que sea necesario evacuar zonas de riesgo. Las autoridades estatales mantienen un monitoreo continuo de ríos, arroyos y puntos vulnerables de la entidad.

La Secretaría de Educación del Estado (SEE) llama a las comunidades educativas a mantenerse informadas exclusivamente a través de los canales oficiales de comunicación. También se exhorta a atender todas las recomendaciones preventivas emitidas por Protección Civil y a reportar cualquier situación de emergencia al número de teléfono 911. Las actividades escolares se reanudarán una vez que las condiciones climáticas permitan garantizar la seguridad de todos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Termina volcado un yate en la Costa de Oaxaca con dos estadounidenses a bordo
Pierde la vida una persona y 13 más resultan lesionadas en choque múltiple en González, Tamaulipas
Accidente vehicular en Coahuayana, Michoacán deja dos personas fallecidas
Localizan sin vida a joven en Tepetixtla, Estado de México; se encontraba desaparecida tras salir a cenar con amigo
Más información de la categoria
Denuncian ante FGR desfalco de 57 millones en el Conahcyt de Álvarez - Buylla; institución en entredicho, ha dado millones a madre e hija de Sheinbaum y protegidos de la 4T
Accidente vehicular en Coahuayana, Michoacán deja dos personas fallecidas
Refuerzan operatividad de la Guardia Civil y fuerzas federales en Uruapan, Michoacán
Vive la Semana de Noche de Muertos en Michoacán; estas son las actividades del 24 de octubre al 2 de noviembre
Comentarios