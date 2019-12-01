Termina volcado un yate en la Costa de Oaxaca con dos estadounidenses a bordo

Termina volcado un yate en la Costa de Oaxaca con dos estadounidenses a bordo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 22:15:22
Oaxaca, Oaxaca, a 9 de octubre de 2025.- Un yate que era proveniente de Canadá con dos estadounidenses a bordo, terminó volcado en las inmediaciones de San Pedro Mixtepec en la región Costa.

De acuerdo a información de la Coordinación Municipal Protección Civil y la Dirección de Servicios Náuticos y Pesca de Mixtepec, la embarcación tuvo unas fallas mecánicas, por lo que pidieron apoyo a través de un radio y se acercaron a la playa.

Debido a los efectos de la tormenta tropical “Raymond”, el fuerte oleaje provocó que el yate terminara volcado en la playa “Delfín”.

Los estadounidenses, fueron atendidos inmediatamente por paramédicos e indicaron que su destino era Huatulco.

El pequeño barco quedó volteado sobre la orilla de la playa y serán las autoridades los que determinen su situación.

 

 

 

