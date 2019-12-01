Accidente vehicular en Coahuayana, Michoacán deja dos personas fallecidas

Accidente vehicular en Coahuayana, Michoacán deja dos personas fallecidas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 19:48:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Coahuayana, Michoacán, a 9 de octubre de 2025.- Un saldo de dos personas muertas fue el que dejó la volcadura de una camioneta, hechos registrados en la carretera Coahuayana Viejo-Palos Marías.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron volcada una camioneta pick-up Frontier color blanco con placas JW57484, y dentro de esta los cuerpos sin vida de dos personas.

Con base en lo anterior personal de la FGE tomó conocimiento de los hechos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Accidente vehicular en Coahuayana, Michoacán deja dos personas fallecidas
Localizan sin vida a joven en Tepetixtla, Estado de México; se encontraba desaparecida tras salir a cenar con amigo
Detienen a sujeto que habría baleado a un hombre en la colonia Ventura Puente de Morelia, Michoacán
Fallece mujer y quedan dos menores heridos durante ataque de caninos en escuela de Huehuetoca, Estado de México
Más información de la categoria
FGR Michoacán endurece acciones: 40 sentencias, decomisos millonarios y toneladas de estupefacientes destruidas en septiembre
Persecución y enfrentamiento armado en la carretera Salvatierra–Celaya, Guanajuato, deja varios detenidos armados
Diputado Conrado Paz Torres urge a cambiar la estrategia de seguridad en Uruapan ante el descontrol de la violencia
Detienen en Nuevo León a sujeto en posesión 3 mdp en estupefacientes; buscaba llegar a la frontera
Comentarios