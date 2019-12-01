Accidente vehicular en Coahuayana, Michoacán deja dos personas fallecidas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 19:48:42

Coahuayana, Michoacán, a 9 de octubre de 2025.- Un saldo de dos personas muertas fue el que dejó la volcadura de una camioneta, hechos registrados en la carretera Coahuayana Viejo-Palos Marías.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron volcada una camioneta pick-up Frontier color blanco con placas JW57484, y dentro de esta los cuerpos sin vida de dos personas.

Con base en lo anterior personal de la FGE tomó conocimiento de los hechos.