Cae célula armada en Buenavista: dos presuntos miembros de “Los del Naranjo” son capturados durante operativo en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 23:45:36

Buenavista, Mich., a 9 de octubre de 2025.– Un nuevo golpe a las células criminales que operan en la Tierra Caliente se registró este jueves, cuando autoridades estatales capturaron a dos presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como Los del Naranjo, una facción ligada al crimen organizado en Tepalcatepec y señalada como una de las principales generadoras de violencia en la región.

De acuerdo con reportes oficiales, el operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE). Durante las labores, los agentes ubicaron y detuvieron a los sospechosos, quienes circulaban a bordo de una motocicleta sin placas de circulación.

Al momento de la revisión, los uniformados aseguraron dos rifles de asalto, aparentemente calibre .223, además del vehículo en el que se desplazaban.

Las autoridades informaron que los detenidos serían parte de una estructura criminal dedicada a la disputa de territorio en los límites de Buenavista y Tepalcatepec, zona que en los últimos meses ha sido escenario de enfrentamientos, bloqueos carreteros y ataques armados.

Tanto las armas como los implicados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica.

El aseguramiento se suma a una serie de acciones emprendidas por fuerzas estatales y federales para recuperar el control en la región de Tierra Caliente, donde diversos grupos delictivos mantienen presencia activa y pugnas por el control del tráfico de drogas y la extorsión.