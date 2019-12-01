Pierde la vida una persona y 13 más resultan lesionadas en choque múltiple en González, Tamaulipas

Pierde la vida una persona y 13 más resultan lesionadas en choque múltiple en González, Tamaulipas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 20:29:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

González, Tamaulipas, a 9 de octubre de 2025.- Un aparatoso accidente se registró en la carretera federal 81 del municipio de González, Tamaulipas, el cual dejó el saldo de una persona fallecida, así como 13 más lesionadas.

De acuerdo a información de las autoridades, el hecho ocurrió en kilómetro 28, a la altura del tramo González-Zaragoza, en el que participaron un tractocamión, un autobús escolar, así como una camioneta particular tipo pick-up.

El siniestro provocó el bloqueo total de la vialidad, por lo que de inmediato se trasladaron los cuerpos de emergencia.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes confirmaron que una persona ya no contaba con signos vitales, además de que auxiliaron a los demás heridos.

Según datos extraoficiales, el accidente se debió a la falta de visibilidad por las lluvias que se han registrado en las últimas horas en gran parte de la entidad.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Termina volcado un yate en la Costa de Oaxaca con dos estadounidenses a bordo
Pierde la vida una persona y 13 más resultan lesionadas en choque múltiple en González, Tamaulipas
Accidente vehicular en Coahuayana, Michoacán deja dos personas fallecidas
Localizan sin vida a joven en Tepetixtla, Estado de México; se encontraba desaparecida tras salir a cenar con amigo
Más información de la categoria
Denuncian ante FGR desfalco de 57 millones en el Conahcyt de Álvarez - Buylla; institución en entredicho, ha dado millones a madre e hija de Sheinbaum y protegidos de la 4T
Accidente vehicular en Coahuayana, Michoacán deja dos personas fallecidas
Refuerzan operatividad de la Guardia Civil y fuerzas federales en Uruapan, Michoacán
Vive la Semana de Noche de Muertos en Michoacán; estas son las actividades del 24 de octubre al 2 de noviembre
Comentarios