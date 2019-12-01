Pierde la vida una persona y 13 más resultan lesionadas en choque múltiple en González, Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 20:29:12

González, Tamaulipas, a 9 de octubre de 2025.- Un aparatoso accidente se registró en la carretera federal 81 del municipio de González, Tamaulipas, el cual dejó el saldo de una persona fallecida, así como 13 más lesionadas.

De acuerdo a información de las autoridades, el hecho ocurrió en kilómetro 28, a la altura del tramo González-Zaragoza, en el que participaron un tractocamión, un autobús escolar, así como una camioneta particular tipo pick-up.

El siniestro provocó el bloqueo total de la vialidad, por lo que de inmediato se trasladaron los cuerpos de emergencia.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes confirmaron que una persona ya no contaba con signos vitales, además de que auxiliaron a los demás heridos.

Según datos extraoficiales, el accidente se debió a la falta de visibilidad por las lluvias que se han registrado en las últimas horas en gran parte de la entidad.