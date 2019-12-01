Ultiman a un hombre en calles de la colonia Buenos Aires en Apatzingán, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 23:45:48

Apatzingán, Mich., a 20 de abril de 2026.– La violencia volvió a hacerse presente en este municipio luego de que un hombre fuera asesinado a balazos mientras caminaba por calles de la colonia Buenos Aires, durante la noche de este lunes.

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque ocurrió sobre la calle Manuel Doblado, donde la víctima —hasta el momento no identificada— fue interceptada por sujetos armados que, sin entablar diálogo alguno, le dispararon directamente en la cabeza y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades a través del número de emergencias, lo que provocó la rápida movilización de elementos de la Policía Municipal. Sin embargo, al arribar al sitio, los uniformados confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada para preservar indicios, mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizaron las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá en espera de ser identificado por familiares.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del crimen. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer este homicidio.