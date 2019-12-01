Ultiman a un hombre en calles de la colonia Buenos Aires en Apatzingán, Michoacán 

Ultiman a un hombre en calles de la colonia Buenos Aires en Apatzingán, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 23:45:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Mich., a 20 de abril de 2026.– La violencia volvió a hacerse presente en este municipio luego de que un hombre fuera asesinado a balazos mientras caminaba por calles de la colonia Buenos Aires, durante la noche de este lunes.

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque ocurrió sobre la calle Manuel Doblado, donde la víctima —hasta el momento no identificada— fue interceptada por sujetos armados que, sin entablar diálogo alguno, le dispararon directamente en la cabeza y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades a través del número de emergencias, lo que provocó la rápida movilización de elementos de la Policía Municipal. Sin embargo, al arribar al sitio, los uniformados confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada para preservar indicios, mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizaron las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá en espera de ser identificado por familiares.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del crimen. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer este homicidio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a un hombre en calles de la colonia Buenos Aires en Apatzingán, Michoacán 
Caso Edith Guadalupe: abre la FGJCDMX nueva carpeta de investigación por trata de personas, tras señalamientos sobre ofertas laborales en el edificio
Sorprende intensa tromba a Huetamo, Michoacán
Arsenal, estupefacientes y explosivos: cateo de la FGR revela enclave criminal en Encarnación de Díaz, Jalisco
Más información de la categoria
Teotihuacán: Identifican a 13 extranjeros heridos por tiroteo en pirámides; la mitad fueron baleados, entre ellos un niño de 6 años
Michoacán: En pleno auge “huachicol” y violencia en el Cuitzeo de Rosa Elia Milán Pintor; reporta FGR en un solo día aseguramiento de tres tomas clandestinas
Relación con "candidateables" a la gubernatura de Michoacán es institucional, no de apoyo: CNTE Poder de Base
Sheinbaum niega conocimiento sobre presencia de agentes de EE.UU. en operativo en Chihuahua
Comentarios