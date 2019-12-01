Arsenal, estupefacientes y explosivos: cateo de la FGR revela enclave criminal en Encarnación de Díaz, Jalisco

Guadalajara, Jal., a 20 de abril de 2026. — Un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República desmanteló un punto de resguardo de armamento, drogas y artefactos explosivos en el municipio de Encarnación de Díaz, en la región Altos Norte de Jalisco, una zona que en los últimos años ha cobrado relevancia estratégica para grupos delictivos.

De acuerdo con la FGR, la intervención se originó tras recorridos de vigilancia realizados por elementos de la Guardia Nacional en un camino de terracería del poblado La Trinidad. Ahí, los agentes detectaron a un individuo armado y con vestimenta táctica en el exterior de un predio. Al percatarse de la presencia oficial, el sujeto huyó, lo que detonó una investigación inmediata.

A partir de estos hechos, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Jalisco, integró una carpeta de investigación y obtuvo una orden judicial para catear el inmueble. La diligencia fue ejecutada por la Policía Federal Ministerial, con apoyo de peritos de la Agencia de Investigación Criminal y elementos de la Guardia Nacional.

El resultado del cateo exhibe la magnitud del riesgo: armas largas de diversos calibres, cargadores, un total de dos mil 683 cartuchos útiles, sustancias ilícitas, artefactos explosivos, un vehículo y nueve chalecos tácticos. Todo el material fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público, que continúa las indagatorias por delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como contra la salud.

Aunque no se reportaron detenciones en el lugar, el hallazgo apunta a la existencia de una infraestructura operativa activa, capaz de almacenar no solo armamento de alto poder, sino también explosivos, un elemento que eleva el nivel de amenaza en la región.