Sorprende intensa tromba a Huetamo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 22:01:25

Huetamo, Michoacán, a 20 de abril de 2026.- Una fuerte tormenta tomó por sorpresa la tarde de este lunes a los habitantes de Huetamo, generando condiciones climáticas adversas en cuestión de minutos.

La lluvia intensa, acompañada de potentes ráfagas de viento, se hizo presente tanto en la cabecera municipal como en diversas comunidades cercanas.

El fenómeno meteorológico se desarrolló de forma inesperada, según relataron ciudadanos, quienes señalaron que el cambio en el clima fue repentino, sin dar tiempo a tomar precauciones ante la magnitud de la lluvia y el viento.

Durante el episodio, los ventarrones causaron inquietud entre la población, debido a la fuerza con la que se registraron en distintos puntos de la zona. Habitantes reportaron momentos de tensión ante el impacto del clima en sus actividades cotidianas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer reportes oficiales sobre posibles afectaciones mayores; sin embargo, autoridades se mantienen atentas a cualquier situación derivada de esta intensa tromba que sorprendió a la región.