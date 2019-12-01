San Juan Pirámides, Méx., a 20 de abril de 2026. — El Gabinete de Seguridad de México emitió información respecto a los heridos por la balacera que este lunes tuvo lugar en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, identificando y actualizando el estado de salud de las 13 personas afectadas.

De acuerdo con el documento oficial, siete personas presentan heridas por arma de fuego, cinco más registran golpes y una persona presenta dermoabrasiones. Este desglose confirma que más de la mitad de los lesionados, el 53.8%, fueron alcanzados directamente por disparos y no únicamente afectados de manera indirecta por el caos generado tras el ataque.

El informe también permite ubicar casos de particular gravedad. Entre ellos se encuentra un menor de seis años con impactos en tibia y peroné, así como una persona con herida en fémur y otra con lesión en la mano con salida de proyectil.

A esto se suma el caso de una mujer con herida en el muslo acompañada de posible lesión visceral, lo que sugiere riesgo quirúrgico y un potencial compromiso de órganos internos.

En cuanto a la atención médica, el documento detalla que seis personas fueron trasladadas a hospitales de especialidad en Ixtapaluca, mientras que dos más se dirigieron por sus propios medios a hospitales en la Ciudad de México. Otros cinco pacientes permanecieron sin traslado, recibiendo atención en unidades locales o privadas, lo que evidencia una dispersión en la canalización de los heridos tras la emergencia.

Respecto al origen de la atención inicial, seis pacientes ingresaron al Hospital General de Axapusco, cinco fueron atendidos en un hospital privado en Teotihuacán y dos más en la Clínica San Martín de las Pirámides, desde donde posteriormente se realizaron algunos de los traslados a unidades de mayor capacidad.

El reporte también precisa el carácter internacional de las víctimas. Entre los lesionados se identifican seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un canadiense y un ruso.

Con estos números ya no hay ambigüedad: el ataque fue directo y con múltiples impactos efectivos, con siete víctimas por arma de fuego; más de un tercio de los afectados requirió traslado a hospitales de especialidad, y existen indicios claros de casos graves con posible riesgo vital.