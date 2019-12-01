Sheinbaum niega conocimiento sobre presencia de agentes de EE.UU. en operativo en Chihuahua

Ciudad de México, 20 de abril de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Gobierno federal no tenía conocimiento sobre la presencia de personal de seguridad de la embajada de Estados Unidos en territorio mexicano, luego de que dichos agentes fallecieran en el estado de Chihuahua.

Lo anterior ocurrió después de que los agentes acompañaran un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Chihuahua, tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio. Durante el regreso de la intervención, se registró un accidente en el que perdieron la vida.

La mandataria expresó en primer lugar sus condolencias por el fallecimiento de los agentes y posteriormente aclaró que la participación de personal estadounidense fue una decisión tomada por el gobierno estatal, sin conocimiento previo de la administración federal.

Asimismo, mencionó que la presencia de agentes extranjeros y su involucramiento en operativos de seguridad en territorio nacional deberá ser explicada también por el gobierno de Estados Unidos. Reiteró que México valora la cooperación bilateral, pero enfatizó que esta debe realizarse sin intervención directa y con pleno respeto a la soberanía nacional.