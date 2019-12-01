Caso Edith Guadalupe: abre la FGJCDMX nueva carpeta de investigación por trata de personas, tras señalamientos sobre ofertas laborales en el edificio

Ciudad de México, a 20 de abril de 2026.- El caso del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés, registrado en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez, ha derivado en una nueva línea de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que ahora indaga posibles delitos relacionados con trata de personas.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal Bertha Alcalde Luján informó que la apertura de esta carpeta surgió tras la difusión en redes sociales de testimonios de mujeres que aseguraban haber sido citadas en ese edificio bajo supuestas ofertas de empleo. Aunque aclaró que hasta el momento no existe evidencia formal que confirme la existencia de estas convocatorias laborales y precisó que la víctima no acudió al lugar por una entrevista de trabajo, como se manejó inicialmente.

En cuanto a los avances del caso, las autoridades detallaron que en la caseta de vigilancia, presuntamente bajo control de Juan “N”, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva, fueron localizados rastros de sangre, así como pertenencias de la joven de 21 años. Los indicios apuntan a que la agresión pudo haber ocurrido en un espacio superior dentro de esa área, donde también se detectaron señales de intento de limpieza. Además, el imputado presentaba lesiones compatibles con un posible forcejeo.

Las investigaciones también revelaron irregularidades en el sistema de videovigilancia del edificio, el cual fue desactivado durante el periodo en que la víctima llegó al lugar y en distintos momentos posteriores durante la madrugada. A esto se suma el hallazgo de objetos personales de Edith en la basura del sitio y el comportamiento sospechoso del vigilante, quien negó la presencia de la joven ante sus familiares y fue visto limpiando el área de forma inusual.

Finalmente, la fiscalía señaló que, aunque un video difundido en redes sociales muestra a otro residente del inmueble en compañía de una mujer distinta días antes del crimen, esta persona no se encontraba en el lugar al momento de los hechos. Sin embargo, no se descarta su posible relación con el caso, por lo que ya rinde declaración ante el Ministerio Público.