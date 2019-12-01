Relación con "candidateables" a la gubernatura de Michoacán es institucional, no de apoyo: CNTE Poder de Base

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 18:03:39

Morelia, Michoacán, a 20 de abril 2026.- La relación con los funcionarios que aspiran a la gubernatura de Michoacán es meramente "institucional" y no implica un respaldo político, sentenció José Luis Castillo Ferrel, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Sección XVIII, Poder de Base.

Admitió que los "candidateables" han buscado el acercamiento con el magisterio, pero negó tajantemente que exista un compromiso de voto o apoyo hacia algún perfil en particular.

Castillo Ferrel precisó que el interés de la CNTE es alcanzar una mayoría calificada en el Congreso para restituir derechos laborales, como las reformas a la Ley del ISSSTE.

Detalló que los contactos con personajes como el legislador federal Raúl Morón Orozco, la secretaria de Educación Gabriela Molina y el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, responden a agendas específicas de trabajo y temas jurídicos, no a acuerdos electorales.

“Es institucional la relación nada más”, remató el líder magisterial al descartar, por ahora, cualquier apoyo hacia algún aspirante a un puesto de elección popular.