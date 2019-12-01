Relación con "candidateables" a la gubernatura de Michoacán es institucional, no de apoyo: CNTE Poder de Base

Relación con "candidateables" a la gubernatura de Michoacán es institucional, no de apoyo: CNTE Poder de Base
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 18:03:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 20 de abril  2026.- La relación con los funcionarios que aspiran a la gubernatura de Michoacán es meramente "institucional" y no implica un respaldo político, sentenció José Luis Castillo Ferrel, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Sección XVIII, Poder de Base.

Admitió que los "candidateables" han buscado el acercamiento con el magisterio, pero negó tajantemente que exista un compromiso de voto o apoyo hacia algún perfil en particular.

Castillo Ferrel precisó que el interés de la CNTE es alcanzar una mayoría calificada en el Congreso para restituir derechos laborales, como las reformas a la Ley del ISSSTE.

Detalló que los contactos con personajes como el legislador federal Raúl Morón Orozco, la secretaria de Educación Gabriela Molina y el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, responden a agendas específicas de trabajo y temas jurídicos, no a acuerdos electorales.

“Es institucional la relación nada más”, remató el líder magisterial al descartar, por ahora, cualquier apoyo hacia algún aspirante a un puesto de elección popular.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Uruapan, Michoacán recuperan tráiler y camioneta robadas 
Michoacán: En pleno auge “huachicol” y violencia en el Cuitzeo de Rosa Elia Milán Pintor; reporta FGR en un solo día aseguramiento de tres tomas clandestinas
En palenque clandestino de Morelia, Michoacán, aseguran 29 aves con vida y encuentran 41 más sin vida
Detienen en Uruapan a un hombre, por el delito de violación en agravio de su hijastra adolescente
Más información de la categoria
Michoacán: En pleno auge “huachicol” y violencia en el Cuitzeo de Rosa Elia Milán Pintor; reporta FGR en un solo día aseguramiento de tres tomas clandestinas
Relación con "candidateables" a la gubernatura de Michoacán es institucional, no de apoyo: CNTE Poder de Base
Sheinbaum niega conocimiento sobre presencia de agentes de EE.UU. en operativo en Chihuahua
Balacera sorprende en Pirámides de Teotihuacan; habría al menos dos personas sin vida y 15 heridos
Comentarios