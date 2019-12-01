Ultiman a un hombre dentro de su automóvil en colonia Alfonso García Robles, en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 01:45:41

Zamora, Mich., a 4 de noviembre de 2025.— Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Zamora la noche de este lunes, luego de que un hombre fue asesinado a balazos mientras permanecía dentro de su vehículo. El ataque, perpetrado frente a viviendas habitadas, provocó una fuerte movilización policial en la zona.

Fue alrededor de las 19:10 horas cuando los números de emergencia recibieron múltiples llamadas alertando sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Jazmín, en su cruce con Dalia. Elementos municipales, estatales y federales acudieron de inmediato.

Al llegar, los agentes encontraron un Chevrolet Spark verde, estacionado con las puertas cerradas. En el asiento del conductor yacía un hombre con visibles heridas de proyectil de arma de fuego. Paramédicos de Rescate intentaron brindarle atención, pero sólo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales. La víctima permanece sin identificar.

La zona fue acordonada mientras peritos de la Unidad de Servicios Periciales realizaban el procesamiento de la escena, incluyendo el levantamiento de indicios balísticos y fotográficos. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.

Agentes ministeriales ya integran la carpeta correspondiente para esclarecer este homicidio que se suma a la ola de violencia que ha golpeado recientemente a Zamora.