Ataque a balazos contra domicilio desata operativo conjunto en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 01:55:44
Uruapan, Mich., a 4 de noviembre de 2025.– Una vivienda de la colonia Valle de las Delicias se convirtió en la escena de un crimen la noche del lunes, luego de que sujetos armados a bordo de motocicletas dispararan repetidamente contra su fachada, lo que generó una inmediata respuesta de corporaciones de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió sobre la calle Laurel, casi en el cruce con Río, donde vecinos alertaron al 911 tras escuchar múltiples detonaciones y observar a los atacantes huir a toda velocidad.

Elementos de la Policía Municipal y efectivos de la Guardia Nacional llegaron en cuestión de minutos y acordonaron la zona, donde se localizaron varios casquillos esparcidos sobre la vialidad. La fachada del inmueble, así como algunas ventanas, presentaban daños visibles ocasionados por los proyectiles.

Ante la magnitud del hecho, los agentes notificaron a la Fiscalía General del Estado para que su personal especializado realizara las diligencias periciales e iniciara una carpeta de investigación que permita identificar a los responsables y esclarecer el móvil del ataque.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, pero la agresión incrementa la preocupación de los habitantes de la zona, quienes apenas digieren el homicidio de su alcalde Carlos Manzo.

