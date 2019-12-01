Cierran temporalmente tiendas Waldo's en Sonora; serán revisadas tras explosión en sucursal que cobró la vida de 23 personas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 21:13:32

Hermosillo, Sonora, a 3 de noviembre de 2025.- Tras la explosión de una sucursal de la tienda Waldos’s, que dejó 23 personas fallecidas, el gobierno estatal en coordinación con la Fiscalía del Estado de Sonora, determinaron el cierre temporal de las 68 tiendas de la entidad.

Dicha medida, fue anunciada por el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, y se tomó con la finalidad de verificar las condiciones de seguridad e inspecciones vigentes, por lo que elementos de Protección Civil municipales, comenzaron la clausura formal este lunes, después de confirmar que la sucursal siniestrada en Hermosillo carecía de programa interno de Protección Civil autorizado desde 2021.

El municipio de Cajeme fue el primero en confirmar el inicio de clausuras, seguido por Caborca, Guaymas, Empalme, Magdalena, Agua Prieta y Navojoa.

“Los municipios deben asegurar que ningún establecimiento opere sin cumplir las medidas de seguridad”, aseguró el Fiscal General del Estado, Gustavo Salas Chávez.

Asimismo, la tienda en donde ocurrió el siniestro, permanece asegurada y peritos especializados continúan analizando el sistema eléctrico del inmueble, el funcionamiento de los paneles solares en la azotea, así como el papel de un transformador particular, en el que habría comenzado la explosión.