Rumores apuntan que esposa de Carlos Manzo sería la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 22:33:07
Uruapan, Michoacán, a 3 de noviembre de 2025.- Tras el reciente homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, existe la duda sobre quién ocupará el cargo, pero ya hay quienes señalan que su esposa, Grecia Quiroz García, será la presidenta municipal, para continuar con su legado.

Después del ataque, el Ayuntamiento necesita de una transición urgente, por lo que de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, ante la ausencia definitiva del presidente municipal, la Síndico, Hilda Flor del Campo Maldonado Medina, es quien asumirá de manera provisional el cargo.

La mañana de este lunes, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que le corresponde al Movimiento Independiente “El del Sombrero”, tomar la decisión sobre la persona que continuará con la administración, por lo que tras un consenso, deberán presentar su propuesta al Congreso del Estado de Michoacán.

Reciente, en una transmisión en vivo, Grecia Quiroz aseguró que “vamos a sacar el municipio adelante, vamos a trabajar juntos con el pueblo al que él tanto se debió, el pueblo al que él tanto amo con todo su corazón”.

 

