Ultiman a un hombre al interior de una vivienda en la colonia San José de Tula de Allende, Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 22:10:21

Tula de Allende, Hidalgo, a 16 de marzo de 2026.- Un ataque armado se registró al interior de una vivienda, localizada en la colonia San José, en el municpio de Tula de Allende, el cual dejó el saldo de un hombre sin vida.

Los hechos ocurrieron en la calle Volcán Karamin, detrás de la Secundaria Lázaro Cárdenas, en donde un sujeto desconocido llegó a bordo de una motocicleta ingreso al domicilio y comenzó a dispararle con un arma de fuego.

Tras cometer la agresión, el individuo se dio a la fuga, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Vecinos de la víctima reportaron al número de emergencias la situación, por lo que de inmediato elementos de seguridad llegaron al sitio, pero solamente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La escena del crimen fue reguardada por las autoridades, quienes además se encargaron de recabar testimonios y evidencias que permitan esclarecer el hecho, así como la identificación del presunto agresor.