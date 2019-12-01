Michoacán, en el epicentro del nuevo mapa criminal de México tras muerte del Mencho

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 21:23:55

Morelia, Mich., a 16 de marzo de 2026.- Un reciente análisis publicado por el diario español El País advierte que México atraviesa una etapa de reconfiguración del crimen organizado, en la que estados como Michoacán podrían convertirse en el termómetro del futuro inmediato de la violencia en el país.

En el reportaje titulado “A new crime map for Mexico”, firmado por Pablo Ferri y Patricia San Juan Flores, el medio describe cómo una serie de golpes recientes contra líderes criminales ha dejado un tablero incierto que amenaza con reacomodos violentos entre organizaciones delictivas.

Entre los acontecimientos más relevantes que menciona el análisis destaca la caída de César Sepúlveda, alias “El Bótox”, presunto líder de una red de extorsión vinculada al negocio del limón en Michoacán, así como los golpes contra distintas facciones criminales en el país. Sin embargo, el artículo señala que estos operativos no necesariamente significan el debilitamiento estructural del crimen organizado.

Según el texto, Michoacán permanece en una especie de estado de alerta, donde aliados y adversarios de los grupos criminales observan con cautela los movimientos de las autoridades, ante la posibilidad de nuevas detenciones o el surgimiento de nuevos liderazgos dentro de las organizaciones.

Economía criminal y control territorial

El análisis subraya que el crimen organizado en México ha evolucionado más allá del narcotráfico tradicional. Hoy, los cárteles buscan controlar sectores económicos completos, desde productos agrícolas hasta cadenas de suministro y mercados locales.

En el caso de Michoacán, el reportaje destaca la importancia de la industria del limón y el aguacate, donde grupos criminales han construido sistemas de extorsión y control económico que les permiten obtener ingresos constantes.

El fenómeno no es exclusivo de la entidad. De acuerdo con el análisis de El País, organizaciones criminales en diversas regiones del país también participan en cobro de cuotas a comerciantes, control de rutas de transporte, robo de combustible a Petróleos Mexicanos, infiltración en administraciones municipales.

Este modelo, señalan los especialistas citados en el reportaje, convierte a los cárteles en actores económicos y políticos dentro de los territorios que dominan.

El factor CJNG

Otro elemento que coloca a Michoacán en el centro del análisis es su vínculo histórico con el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización que se consolidó en la última década como uno de los grupos criminales más poderosos del continente.

El líder de este cártel, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, recientemente muerto en un enfrentamiento, nació en el municipio de Aguililla, en la región de Tierra Caliente, una zona marcada durante años por disputas entre organizaciones criminales y por la aparición de grupos de autodefensa.

Para el académico Salvador Maldonado Aranda, experto en dinámicas de violencia regional, el futuro del cártel podría definirse precisamente en esta región.

Un fenómeno nacional

Aunque el foco del análisis recae en Michoacán, el reportaje advierte que la reconfiguración del crimen se extiende por diversas entidades del país.

Entre los estados mencionados figuran Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas y Tamaulipas.

En todos ellos, el debilitamiento o captura de figuras criminales ha generado nuevas tensiones internas y disputas territoriales.

El especialista Ernesto López Portillo advierte que la estrategia centrada en capturar o eliminar líderes puede tener efectos contraproducentes. Según el académico, este enfoque provoca la fragmentación de las organizaciones y la aparición de nuevos liderazgos, lo que en ocasiones incrementa la violencia en las regiones afectadas.

Un escenario incierto

El reportaje concluye que México atraviesa una etapa de incertidumbre en materia de seguridad. Las recientes operaciones gubernamentales han golpeado a distintos actores criminales, pero aún está por verse si esos golpes lograrán desmantelar las estructuras que sostienen al crimen organizado.

Mientras tanto, en regiones como Tierra Caliente, en Michoacán, el panorama permanece en suspenso. La caída de ciertos líderes ha dejado vacíos de poder que podrían derivar tanto en nuevas disputas armadas como en reacomodos dentro de las organizaciones.

El nuevo mapa del crimen en México, advierte el análisis, aún está en proceso de dibujarse. Y en ese proceso, Michoacán aparece nuevamente como uno de los territorios clave para entender el rumbo que tomará la violencia en el país.