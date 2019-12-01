El Centro Autismo Morelia es un ejemplo mundial: Bisila Bokoko

El Centro Autismo Morelia es un ejemplo mundial: Bisila Bokoko
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 16:07:17
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Morelia, Michoacán; 16 de marzo de 2026.- La filántropa y emprendedora Bisila Bokoko, estuvo en Morelia en donde conoció el trabajo que realiza el DIF Morelia, a cargo de Paola Delgadillo Hernández. Durante su estancia en la capital del estado la también activista se mostró extremadamente entusiasmada con la atención que se brinda a las niñas y niños en el Centro de Autismo.

El Centro de Autismo me ha dejado impactada, el cuidado que se tiene, la atención que se otorga, es un sistema integrativo.

Española de nacimiento radicada en Estados Unidos y de raíz africana, Bisila Bokoko ha recorrido el mundo y a su paso ha recibido diversos reconocimientos, uno de los más recientes el Premio a los Valores de la Asociación Women in a Legal World por fundar una ONG que trata de promover la alfabetización en el continente africano a través del establecimiento de bibliotecas

Bisila Bokoko, es miembro de la junta asesora de los Programas de Mujeres de EMPRETEC de Naciones Unidas que fomentan la capacidad empresarial entre las mujeres de América Latina, África y Oriente

Lo que se ha hecho con tanto amor y tanto cariño y el trato que han tenido los niños -en el Centro de Autismo- es un ejemplo para llevar al mundo, un ejemplo porque ponen al centro a las personas, con liderazgo humanista. “Es de lo más top que he visto”.

Noventa Grados
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