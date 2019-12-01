Luisa María Alcalde defiende mensaje de López Obrador en apoyo a Cuba y afirma que sus críticos “enloquecen”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 20:40:42

Ciudad de México, 16 de marzo de 2026.- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que cada vez que el exmandatario Andrés Manuel López Obrador publica algún mensaje, “los que se sentían dueños de México enloquecen”, pues el ex presidente cuenta con una autoridad moral que sus críticos “jamás han tenido ni tendrán”.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la dirigente partidista señaló que el exmandatario envió un mensaje de solidaridad a un pueblo que, afirmó, ha enfrentado diversos embates gracias a su valentía y resistencia.

En ese sentido, cuestionó las críticas surgidas tras la publicación del mensaje y defendió que la ayuda humanitaria no debe condicionarse bajo ninguna circunstancia. “La ayuda humanitaria nunca se condiciona; solamente el egoísmo y la falta de humanidad caben en esa lógica”, expresó.

Las declaraciones se producen luego de que López Obrador compartiera un mensaje de apoyo hacia Cuba, en el que pidió donaciones para respaldar al pueblo cubano e incluyó un número de cuenta destinado a recibir aportaciones económicas.