Ataque armado en la colonia Santa Rita deja una persona sin vida y un herido grave en Celaya

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 22:52:07

Celaya, Guanajuato, 16 de marzo de 2026.- Dos personas se encontraban al interior de un vehículo un neón en color beige cuando repentinamente se escucharon detonaciones de arma de fuego en la colonia Santa Rita.

Alrededor de las 9:30 el sistema de emergencia 911 recibió el reporte sobre personas lesionadas en la calle durango

Una vez en el lugar elementos municipales en conjunto con guardia nacional y socorristas localizaron un auto compacto neón en color vino con la puerta abierta y las luces encendidas

Dentro del vehículo se encontraban se encontraban dos hombres por uno de ellos ya nada pudieron hacer ya que las lesiones que recibió por los impactos de bala le cobraron la vida mientras que la segunda víctima fue llevada a un nosocomio en estado grave

El cerco perimetral fue colocado en espera de agentes de investigación criminal y peritos adscritos a la fiscalía quienes comenzaron el trabajo de campo dando inicio a la carpeta de investigación



Es de mencionar que trascendió que presuntamente se realizaba un novenario en el lugar cosa que no fue confirmada

Finalmente el cuerpo fue llevado al SEMEFO donde le realizarán la necropsia que marca la ley mientras que agentes de investigación criminal recopilarán la información lo que arrojará la identidad de las víctimas