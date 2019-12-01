Ejecutan a dos mujeres en la colonia Fuente del Valle de Tijuana, Baja California

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 22:45:01

Tijuana, Baja California, a 16 de marzo de 2026.- La tarde de este lunes, dos mujeres fueron asesinadas en la calle Varas de San José, de la colonia Fuente del Valle, en Tijuana.

Según la información, testigos del hecho, reportaron al número de emergencias las múltiples detonaciones de arma de fuego, por lo que al lugar se trasladaron elementos de la policía municipal.

Al llegar al sitio, se encontraron a los dos mujeres tiradas sobre un acalle de terracería y con varias lesiones realizadas con arma de fuego, por lo que solicitaron el apoyo de ambulancias, pero al arribar los paramédicos solamente confirmaron que las féminas ya no contaban con signos vitales.

De acuerdo a las versiones preliminares, el presunto responsable del ataque, se trataría de la expareja de una de ellas, el cual huyó con rumbo desconocido.

La zona fue resguardada por elementos de la policía municipal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del doble homicidio.