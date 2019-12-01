Accidente en la carretera federal México-Veracruz, a la altura de la “Curva del Diablo”, deja 14 personas lesionadas

Accidente en la carretera federal México-Veracruz, a la altura de la “Curva del Diablo”, deja 14 personas lesionadas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 21:46:40
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Calpulalpan, Tlaxcala, a 16 de marzo de 2026.- Un fuerte accidente se registró en la carretera federal México-Veracruz, en la famosa “Curva del Diablo”, dejando el saldo de 14 personas lesionadas, entre ellas, una prensada.

El siniestro ocurrió en los límites del municipio de Calpulalpan con Tlaxcala, donde dos camionetas se impactaron de manera frontal, ocasionando que una persona quedara prensada entre los fierros de una de ellas.

Para poder liberar al hombre, fue necesario que los paramédicos y bomberos usaran equipo especial.

De acuerdo a la información que dieron las autoridades una persona quedó lesionada de gravedad, dos de mediana gravedad, mientras que otras 11 personas resultaron con heridas que no ponen en riesgo su vida.

Ambulancias de Nanacamilpa, Calpulalpan y Sanctórum llevaron a los heridos al Hospital General de Calpulalpan.

Según los primeros reportes, las causas del accidente podrían estar relacionadas con el exceso de velocidad y la invasión de carril por parte de la camioneta tipo Pick-up.

 

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