Ultiman a tres hombres en ataque dentro de fraccionamiento en Culiacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 14:09:29
Culiacán, Sinaloa, a 1 de octubre 2025.- Tres hombres de entre 20 y 23 años de edad, perdieron la vida en un ataque armado que se registró en el fraccionamiento San Isidro, ubicado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron identificadas como Edwin Yoel “N” de 20 años y Edwin Iván “N” de 22 años, quienes fallecieron en el lugar del tiroteo; mientras que José Yahir “N”, de 23 años, tuvo que ser auxiliado por paramédicos, los que los llevaron a un hospital en donde falleció.

Según primeros reportes, la balacera ocurrió en una vivienda ubicada en la privada Mora del fraccionamiento citado, a donde arribaron varios sujetos armados en múltiples vehículos.

Los vecinos de la zona reportaron el sonido de disparos a las autoridades, por lo que elementos de seguridad estatales y federales se movilizaron al sitio en donde encontraron a dos jóvenes sin vida y uno más herido de gravedad.

Sin embargo, no dieron con los agresores a pesar del despliegue de un operativo de búsqueda.

