Pelea entre amigos por una mujer, deja un hombre sin vida en Tlaquepaque, Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 14:06:53

Tlaquepaque, Jalisco, a 1 de octubre de 2025.- Un hombre perdió la vida, después de que recibiera un balazo en el corazón, después de sostener una discusión con un amigo, presuntamente por una mujer en Tlaquepaque, Jalisco.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Pedro Moreno y Reforma, de la colonia Tateposco, donde la victima de 25 años de edad se encontraba peleando con su amigo.

Primero comenzaron a gritarse palabras altisonantes y después pasaron a los golpes. En un momento, el agresor sacó un arma de fuego y le disparó directamente en el pecho, provocándole la muerte al instante.

Tras cometer la agresión, el hombre huyó del lugar, dejando el cuerpo de su amigo tirado sobre la banqueta.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Tlaquepaque, quienes confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales, además, llegó personal de la Guardia Nacional, para resguardar la zona.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco, abrió una carpeta de investigación y confirmaron que el agresor ya fue identificado, por lo que ya se encuentran buscándolo para detenerlo y responda ante la justicia por los hechos.