En Acapulco caen cuatro presuntos miembros de célula criminal de Sinaloa

En Acapulco caen cuatro presuntos miembros de célula criminal de Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 13:46:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Acapulco, Guerrero, a 1 de octubre 2025.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) capturó en la ciudad de Acapulco, Guerrero, a cuatro presuntos miembros de una célula criminal y brazo armado de una organización delincuencial de Sinaloa.

De acuerdo con fuentes oficiales, las detenciones fueron parte de un operativo interinstitucional en coordinación con autoridades estatales y federales.

Además, se dio a conocer que los agentes federales realizaban recorridos de vigilancia en el fraccionamiento Marina Diamante cuando advirtieron a cuatro hombres en posesión de armas de fuego y con actitud sospechosa.

Durante la detención se les aseguraron:

  • una camioneta
  • un arma larga
  • 77 cartuchos útiles de diferentes calibres
  • cinco cargadores
  • 16 bolsas transparentes con presunta mariguana
  • 191 bolsitas con presunto crystal
  • cinco teléfonos celulares.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), detalló que los detenidos serían integrantes de “Los Rusos”, un grupo de sicarios ligado al Cártel de Sinaloa, especialmente a la facción de Ismael “El Mayo” Zambada.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tres hombres en ataque dentro de fraccionamiento en Culiacán
Pelea entre amigos por una mujer, deja un hombre sin vida en Tlaquepaque, Jalisco
En Acapulco caen cuatro presuntos miembros de célula criminal de Sinaloa
Alerta SSP Michoacán: Detectan fraudes en trámites de placas a través de redes sociales
Más información de la categoria
Buques israelíes rodean a flotilla Sumud que lleva ayuda humanitaria a Gaza; activistas serán expulsados
Propiedades de 'Alito' Moreno fueron adquiridas con lavado de dinero y corrupción, asevera Sheinbaum
Lord Molécula va al rancho "La Chingada" para presumir su tesis de maestría a AMLO; no lo recibieron
Isaac del Toro, cuarto en el ranking mundial de ciclismo; nunca un mexicano había sido top 10
Comentarios