En Acapulco caen cuatro presuntos miembros de célula criminal de Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 13:46:07

Acapulco, Guerrero, a 1 de octubre 2025.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) capturó en la ciudad de Acapulco, Guerrero, a cuatro presuntos miembros de una célula criminal y brazo armado de una organización delincuencial de Sinaloa.

De acuerdo con fuentes oficiales, las detenciones fueron parte de un operativo interinstitucional en coordinación con autoridades estatales y federales.

Además, se dio a conocer que los agentes federales realizaban recorridos de vigilancia en el fraccionamiento Marina Diamante cuando advirtieron a cuatro hombres en posesión de armas de fuego y con actitud sospechosa.

Durante la detención se les aseguraron:

una camioneta

un arma larga

77 cartuchos útiles de diferentes calibres

cinco cargadores

16 bolsas transparentes con presunta mariguana

191 bolsitas con presunto crystal

cinco teléfonos celulares.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), detalló que los detenidos serían integrantes de “Los Rusos”, un grupo de sicarios ligado al Cártel de Sinaloa, especialmente a la facción de Ismael “El Mayo” Zambada.