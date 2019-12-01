Buques israelíes rodean a flotilla Sumud que lleva ayuda humanitaria a Gaza; activistas serán expulsados

Buques israelíes rodean a flotilla Sumud que lleva ayuda humanitaria a Gaza; activistas serán expulsados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 14:46:01
Jerusalén, Israel, a 1 de octubre 2025.- Buques de la Marina Israelí rodearon a los barcos que integran la flotilla Global Sumud, que lleva ayuda humanitaria a la población de la Franja de Gaza, y llevará a sus tripulantes a su territorio para su posterior expulsión, adelantó el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.

“Todas las barcas están rodeadas y deberían ser trasladadas al puerto de Ashdod, donde después cada país deberá encargarse de sus connacionales”, declaró el funcionario italiano a la cadena de televisión pública RAI.

De acuerdo con el jefe militar, los más de 40 barcos que integran la flotilla y que cuentan con más de 500 voluntarios, han sido interceptados por barcos israelíes cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de Gaza.

El ministro Crosetto avanzó que “lo que ocurra en la próxima hora” debe transcurrir “sin riesgo” para nadie y con la mayor calma.  De igual forma, el el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha pedido a su homólogo israelí que la operación sea sin violencia.

Cabe mencionar que los barcos ‘Alma’ y ‘Sirux’ lograron escapar de la Armada israelí, según informan a EFE fuentes de la delegación italiana.

