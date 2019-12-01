Ultiman a trailero en Uruapan, Michoacán; se presume fue un intento de asalto

Ultiman a trailero en Uruapan, Michoacán; se presume fue un intento de asalto
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 10:10:20
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Uruapan, Michoacán, 14 de abril del 2026.- En un presunto intento de asalto, un trailero fue atacado a balazos y tras el hecho perdió la vida; hechos registrados en la carretera Uruapan-Carapan.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de la localidad de Capacuaro, un tráiler había sido atacado a balazos.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municpal, así como guardias Civil y Nacional, quienes al arribar encontraron elementos camión con impactos de arma de fuego y dentro de este el cuerpo sin vida de una persona.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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