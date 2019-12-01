Sheinbaum exige aclaraciones por muertes de migrantes mexicanos en centros del ICE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 10:35:48

Ciudad de México, 14 de abril del 2028.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no hay respuestas claras por parte del gobierno de Estados Unidos sobre las muertes de migrantes mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por lo que su administración ha decidido intensificar las acciones diplomáticas.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria federal indicó que hasta ahora no se ha proporcionado información puntual sobre cada uno de los casos, pese a las solicitudes realizadas por México.

El pronunciamiento se da luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores reportara la muerte reciente de otro mexicano en un centro de detención en Luisiana.

Con este caso, suman al menos 15 connacionales fallecidos en instalaciones migratorias estadounidenses desde el endurecimiento de las políticas migratorias en 2025.

Ante dicha situación, Sheinbaum Pardo informó que su gobierno envió una comunicación formal a las autoridades estadounidenses para exigir el esclarecimiento de los hechos.

Además, anunció el refuerzo de la vigilancia consular en los centros de detención, instruyendo a los consulados mexicanos a realizar visitas diarias a estos lugares, cuando anteriormente se llevaban a cabo de manera semanal.

La presidenta de México dejó en claro que su administración mantendrá las acciones legales y diplomáticas necesarias para obtener respuestas y garantizar la protección de los mexicanos en el extranjero.